ОЗХО не стала изучать "российские" анализы Навального

Россия предлагала Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) исследовать анализы Алексея Навального, которые представила бы лаборатория №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека, но получила отказ.

При том, что указанная лаборатория сертифицирована ОЗХО, отметил в эфире "Россия 24" постпред России при организации Александр Шульгин. По его словам, Москва предлагала играть открыто и честно, но эксперты ОЗХО этому не содействовали и "фактически сделали невозможной работу".

Шульгин считает, что такие меры по торможению сотрудничества с Россией нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия.

Ранее он же подчеркнул, что Германия, Франция и Швеция сами скрыли от России данные, критически важные при расследовании дела Навального.