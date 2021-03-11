Россия предлагала Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) исследовать анализы Алексея Навального, которые представила бы лаборатория №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека, но получила отказ.
При том, что указанная лаборатория сертифицирована ОЗХО, отметил в эфире "Россия 24" постпред России при организации Александр Шульгин. По его словам, Москва предлагала играть открыто и честно, но эксперты ОЗХО этому не содействовали и "фактически сделали невозможной работу".
Шульгин считает, что такие меры по торможению сотрудничества с Россией нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия.
Ранее он же подчеркнул, что Германия, Франция и Швеция сами скрыли от России данные, критически важные при расследовании дела Навального.
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