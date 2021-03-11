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Байден пустил в ход новый пакет мер стимулирования экономики США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Американский лидер Джо Байден подписал закон о новом пакете мер по стимулированию экономики США в условия пандемии.

На эти цели будет выделено 1,9 трлн долларов, причем только 400 млрд долларов будет направлено непосредственно на сопротивление COVID-19. В помощь населению направят триллион долларов, причем многие американцы смогут получить 1400 долларов в виде единовременной выплаты.

Все остальное будет использовано как средства для стимулирования пострадавшей экономики США. Байден объявил принятую инициативу "исторической" и дающей неплохие возможности для "людей страны".

Ранее сообщалось, что за пять месяцев текущего финансового года дефицит госбюджета США составил 1 трлн 46,7 млрд долларов.

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Автор: Михаил Закурдаев
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