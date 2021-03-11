В Евросоюзе одобрили применение ещё одной вакцины от коронавируса

Европейская комиссия одобрила для применения вакцину от коронавируса от производителя Janssen-Cilag. Эта компания является подразделением Johnson & Johnson.

Компания Janssen-Cilag подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 15 февраля. Перед этим в течение зимы вакцина прошла процедуру постепенной экспертизы. Сегодня европейский регулятор одобрил применение препарата. После получения положительного решения Еврокомиссии о выдаче регистрационного удостоверения производитель может начинать поставки вакцины на территорию ЕС.

"Еврокомиссия выдала условное маркетинговое разрешение вакцине против коронавируса от J&J. Теперь для граждан в Европе и за её пределами доступно четыре вакцины. Мы продолжим работать с компанией, чтобы гарантировать по возможности бесперебойные поставки", — сообщила сегодня в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Разработка компании Johnson & Johnson, фармацевтическим подразделением которой является Janssen-Cilag, стала четвёртой вакциной, авторизованной на территории Евросоюза. Вакцина является однокомпонентной — вводится одной дозой, уточняет РИА Новости.