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Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"

Мир » Европа » Евросоюз

Шутка премьера Словакии Игоря Матовича про обмен Закарпатья на российскую вакцину "Спутник V", за которую ему пришлось извиняться перед Украиной, получила политическое продолжение.

Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"

В обмен на российскую вакцину Матовичу пришлось пожертвовать главой Минздрава Словакии, который стал разменной фигурой в политических распрях правящей коалиции. В ином случае премьер-министру пришлось бы уйти в отставку самому, но эта идея не встретила понимания у президента страны Зузаны Чапутовой.

Причиной отставки главы Минздрава Словакии Марека Крайчи стал ультиматум лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию, из-за вакцины "Спутник V". А поводом послужило то, что Марек Крайчи выдал разрешение на применение в Словакии российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь её одобрения европейским регулятором (ЕМА). При этом его обвинили во всех ошибках правительства, которые привели к промедлению с началом вакцинации, стоившему жизни тысячам словаков.

Ультиматум об отставке Крайчи Матович охарактеризовал как "аморальный, абсурдный и бесчеловечный". По его словам, за год, прошедший в условиях пандемии, министр здравоохранения "отпахал больше всех", но стал "ритуальной жертвой" нездоровых геополитических игр в правящей коалиции. Поэтому в отставку он уйдёт лишь после того, как в Словакии начнётся вакцинация населения российским препаратом, сообщает РИА Новости.

"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", — выдвинул своё условие Игорь Матович.

Ранее на Украине разразился скандал после неудачной шутки Матовича. В интервью словацкому радио на вопрос журналиста, что он пообещал России за вакцину, премьер ответил "Закарпатскую Украину". Потом ему пришлось принести извинения Украине за эти слова.

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Автор: Людмила Черткова
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