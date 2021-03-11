Украина заявила о национализации предприятия "Мотор Сич"

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич", 56% акций которого принадлежит китайским инвесторам, в ближайшее время будет национализировано.

Идея национализации ПАО "Мотор Сич", одного из мировых лидеров в производстве газотурбинных авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок, ранее уже озвучивалась украинскими политиками. В частности, об этом высказывался глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Теперь, кажется, дошло до дела: Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность.

"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам прошедшего совещания.

Китайские инвесторы уже заявили, что предстоящая национализация предприятия незаконна и противоречит принципам рыночной экономики, сообщает РИА Новости. Сумму ущерба, полученного в связи со всей этой историей, они оценивают на данный момент в 3,6 миллиарда долларов. Интересно, на что рассчитывает Украина, в бюджете которой таких денег попросту нет: что "Мотор Сич" выкупит США и отдаст Украине, или что удастся "кинуть" китайцев?

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна обзавелась репутацией "государства-кидалова" для иностранных инвесторов. По его мнению, такое отношение приведёт украинскую экономику к неизбежному краху.