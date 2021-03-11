Москве указали на ключевую ошибку в отношениях с Киевом

Москва заняла по отношению к Киеву прагматичную позицию, но так и не сумела понять Украину. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что не считает реальной какую-либо угрозу для Украины со стороны РФ: Москве просто невыгодно так поступать.

"Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне — не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину", — отметил эксперт для издания OBOZREVATEL.

Резников ещё раз напомнил читателям, что Москва неоднократно уточняла: вопросы Донбасса — это внутреннее дело Украины, соответственно, Россия в них вмешиваться не собирается.

Киев, напомним, давно и регулярно обвиняет Москву в том, что она стала "агрессором" и вмешалась в украинские дела.

Ранее стало известно, что Кремль снова выразил обеспокоенность поступающими с Донбасса данными об очередном обострении обстановки.