Москва заняла по отношению к Киеву прагматичную позицию, но так и не сумела понять Украину. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Резников отметил, что не считает реальной какую-либо угрозу для Украины со стороны РФ: Москве просто невыгодно так поступать.
"Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне — не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются.
Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину", — отметил эксперт для издания OBOZREVATEL.
Резников ещё раз напомнил читателям, что Москва неоднократно уточняла: вопросы Донбасса — это внутреннее дело Украины, соответственно, Россия в них вмешиваться не собирается.
Киев, напомним, давно и регулярно обвиняет Москву в том, что она стала "агрессором" и вмешалась в украинские дела.
Ранее стало известно, что Кремль снова выразил обеспокоенность поступающими с Донбасса данными об очередном обострении обстановки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.