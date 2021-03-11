План спасения американских граждан от последствий коронавируса, придуманный командой Джо Байдена, прошёл финальный этап утверждения.
Проект, который стал рекордным как по объёму выделяемых средств, так и по "реальному" объёму (более тысячи страниц), принят Палатой представителей американского конгресса.
Напомним, что масштабный план помощи гарантирует рядовым американцам следующие "бонусы":
Также не забудут про владельцев бизнеса: например, рестораторы получат 25 млрд. Суммарный объём помощи составит 1,9 трлн долларов, и данный "пакет" станет самым большим с момента "старта" пандемии коронавируса.
Интересно, что проголосовавших "за" и "против" конгрессменов набралось почти поровну: 220 против 211. Также "за" не проголосовал ни один республиканец, но даже это не помешало команде Байдена всё-таки довести проект "до победного конца". Также реализация плана позволит существенно улучшить общественные рейтинги президента.
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