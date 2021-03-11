"Социализм с китайской спецификой": в КНР приняли 14-ю пятилетку

Свежие данные по очередному (четырнадцатому по счёту) китайскому плану развития, известному как "пятилетка": его успешно одобрили. Чем займётся Китай в ближайшие пять лет?

Данные по четырнадцатому пятилетнему плану приводит Центральное телевидение Китая: он был официально одобрен в четверг, 11 марта, делегатами Всекитайского собрания народных представителей.

"Необходимо твёрдо придерживаться идей председателя КНР Си Цзиньпина, неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой", — уточнил председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.

Если говорить о конкретике, то 14-я пятилетка включает:

расширение и урбанизацию регионов страны;

"зелёный" рост, то есть увеличение количества проектов, связанных с экологией и продолжение уже начатых;

расширение инициативы "Один пояс — один путь", в том числе через попытки "открыть" рынки для иностранных инвесторов;

развитие внешнеторговых отношений, в том числе — через расширение инфраструктуры (например, развитие железных дорог);

работа по обеспечению технологической независимости, в том числе через поддержку "высокотехнологичного роста" экономики.