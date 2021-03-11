Свежие данные по очередному (четырнадцатому по счёту) китайскому плану развития, известному как "пятилетка": его успешно одобрили. Чем займётся Китай в ближайшие пять лет?
Данные по четырнадцатому пятилетнему плану приводит Центральное телевидение Китая: он был официально одобрен в четверг, 11 марта, делегатами Всекитайского собрания народных представителей.
"Необходимо твёрдо придерживаться идей председателя КНР Си Цзиньпина, неуклонно следовать по пути социализма с китайской спецификой", — уточнил председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.
Если говорить о конкретике, то 14-я пятилетка включает:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.