Политолог дал прогноз по ослаблению санкций США против России

Сложный период отношений между США и Россией будет длиться еще год. Такой прогноз корреспонденту "Правды.Ру" дал политолог Борис Межуев. Ранее генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров в интервью РИА "Новости" сообщал, что Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Ситуация должна измениться в лучшую сторону после выборов в Госдуму в сентябре этого года, предположил Межуев.

"После того как в России пройдут думские выборы, страна ступит на путь стабилизации политической ситуации, а в Америке будут признаны бессмысленными попытки давления на Россию, какие-то меры будут ослаблены. Но пока ждать прекращения давления не стоит", — пояснил Межуев.

Также политолог отметил: США ждут, что история с Навальным и санкциями ударит по недовольным представителям российской элиты, и на выборах будет предпринята попытка продемонстрировать, что отношение населения к власти изменилось.

"Но если этого не произойдёт, а я не чувствую, что произойдёт, то появится несколько докладов о том, что давление на Россию бессмысленно и придётся с ней договариваться по важным вопросам, таким как энергетическая безопасность, климат. При этом не вступая в дружбу как с идеологически чуждой страной", — отметил Межуев.

В 2017 году из США были выдворены 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Также в Сиэтле было закрыто Генконсульство РФ.