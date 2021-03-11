Полянский анонсировал участие крымчан в СБ ООН по "формуле Арриа"

В Совете безопасности (СБ) ООН в марте пройдут два заседания по "формуле Арриа" (неформального заседания СБ) по Крыму. На одно из них приглашены крымчане.

Выступление российского представителя по Крыму шокировало ООН

Об этом сообщил в своём Телеграм-канале "ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка" заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Первая встреча состоится 12 марта по инициативе "западников" и Эстонии, которая в СБ ООН "примеряет на себя кафтан главных защитников Украины". Вторая — по инициативе РФ 17 марта, и российская делегация пригласила крымчан.

Ранее об этом и думать было нечего, так как никто бы не дал им визу в Нью-Йорк, но нет худа без добра: "ковид" загнал все мероприятия СБ ООН в он-лайн формат, пишет дипломат.

"Поэтому когда мы в прошлом году предложили докладчиков-крымчан, готовых поучаствовать в он-лайн дискуссии со своими оппонентами, у западников и украинцев случилась истерика. Разумеется, крымчан на "свою" встречу они не допустили, однако у нас появилась возможность по следам этой дискуссии провести свою "формулу Арриа" уже с участием крымчан", — уточняет Дмитрий Полянский

Постпред РФ замечает, что прошлогодняя встреча была весьма успешной и "явно спутала карты" тем, кто продолжает продвигать ложную информацию о жизни на полуострове — "инициатива впервые ушла у западников из рук и они изрядно понервничали из-за этого".

В текущем году, России снова был отказ, поэтому "мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей "Аррии" по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова, по словам дипломата, подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность.

Дмитрий Полянский замечает, что начало обеих "Аррий" — в 18.00 по московскому времени, и российская делегация настояла на их трансляции на интернет ресурсах ООН (UN WebTV). Российский представитель в СБ ООН выражает надежду, что "поскольку мы примем участие в их встрече, ожидаем, что они не станут воздерживаться от участия в нашей".

Запасайтесь попкорном, будет интересно, призывает Дмитрий Полянский.

Как сообщала "Правда.Ру, ранее российская дипломатия вывела в СБ ООН представителей Донецкой и Луганской народных республик. Российская дипломатия "долго запрягала", но это очень перспективные встречи, считает эксперт Владимир Джаралла.

Формат заседаний в СБ ООН по формуле Аррии назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах). Это неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.