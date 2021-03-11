Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитик прогнозирует дальнейшее укрепление рубля
Почему у людей вырастает длинный нос?
Уставший от "Ювентуса" Роналду запланировал переезд в США
Молодой человек сделал предложение Макеевой, несмотря на то, что женат
Сумма исковых требований бизнеса впервые превысила 1 трлн рублей
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Девятый этап КМ по биатлону в Нове-Место стартует мужским спринтом
Набиуллина предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах
Тревога может быть симптомом сердечного приступа

Полянский анонсировал участие крымчан в СБ ООН по "формуле Арриа"

Мир

В Совете безопасности (СБ) ООН в марте пройдут два заседания по "формуле Арриа" (неформального заседания СБ) по Крыму. На одно из них приглашены крымчане.

Выступление российского представителя по Крыму шокировало ООН

Об этом сообщил в своём Телеграм-канале "ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка" заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Первая встреча состоится 12 марта по инициативе "западников" и Эстонии, которая в СБ ООН "примеряет на себя кафтан главных защитников Украины". Вторая — по инициативе РФ 17 марта, и российская делегация пригласила крымчан.

Ранее об этом и думать было нечего, так как никто бы не дал им визу в Нью-Йорк, но нет худа без добра: "ковид" загнал все мероприятия СБ ООН в он-лайн формат, пишет дипломат.

"Поэтому когда мы в прошлом году предложили докладчиков-крымчан, готовых поучаствовать в он-лайн дискуссии со своими оппонентами, у западников и украинцев случилась истерика. Разумеется, крымчан на "свою" встречу они не допустили, однако у нас появилась возможность по следам этой дискуссии провести свою "формулу Арриа" уже с участием крымчан", — уточняет Дмитрий Полянский

Постпред РФ замечает, что прошлогодняя встреча была весьма успешной и "явно спутала карты" тем, кто продолжает продвигать ложную информацию о жизни на полуострове — "инициатива впервые ушла у западников из рук и они изрядно понервничали из-за этого".

В текущем году, России снова был отказ, поэтому "мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей "Аррии" по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова, по словам дипломата, подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность.

Дмитрий Полянский замечает, что начало обеих "Аррий" — в 18.00 по московскому времени, и российская делегация настояла на  их трансляции на интернет ресурсах ООН (UN WebTV). Российский представитель в СБ ООН выражает надежду, что "поскольку мы примем участие в их встрече, ожидаем, что они не станут воздерживаться от участия в нашей".

Запасайтесь попкорном, будет интересно, призывает Дмитрий Полянский.

Как сообщала "Правда.Ру, ранее российская дипломатия вывела в СБ ООН представителей Донецкой и Луганской народных республик. Российская дипломатия "долго запрягала", но это очень перспективные встречи, считает эксперт Владимир Джаралла.

Формат заседаний в СБ ООН по формуле Аррии назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах). Это неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Набиуллина предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах
В ООН объяснили, чего Сеулу не хватает в диалоге с Пхеньяном
Тревога может быть симптомом сердечного приступа
Звёзды шоу-бизнеса активно скупают жильё под Калининградом
В Минобороны Белоруссии отчитались о российской "Атаке"
Заработать на кредитной карте: сложно, но можно
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Растительная пища снижает риск инсульта на 10%
Мишустин обратил внимание на экологические проблемы Дона
Жена Павла Мамаева объяснила, зачем ей нужен адвокат
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников