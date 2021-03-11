Успешно завершена первая поставка российских ракет 9М120 "Атака" в Белоруссию. Об этом отчитались представители Минобороны страны.
Согласно данным из официального Telegram‑канала министерства, ракеты станут частью "полного обновления" ракетных арсеналов Белоруссии.
Ракеты 9М120 "Атака", уточняет ведомство, применяются как для атаки с земли, так и для атаки с воздуха, основное их применение — уничтожение танков любого типа.
"В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 "Атака".
В перспективе вооружённые силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения, — указано в сообщении.
Напомним, что ранее представители Минобороны РФ и РБ успешно согласовали и подписали программу партнёрства. Обе стороны заинтересованы в выстраивании долгосрочных и доверительных отношений.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.