В Минобороны Белоруссии отчитались о российской "Атаке"

Успешно завершена первая поставка российских ракет 9М120 "Атака" в Белоруссию. Об этом отчитались представители Минобороны страны.

Согласно данным из официального Telegram‑канала министерства, ракеты станут частью "полного обновления" ракетных арсеналов Белоруссии.

Ракеты 9М120 "Атака", уточняет ведомство, применяются как для атаки с земли, так и для атаки с воздуха, основное их применение — уничтожение танков любого типа.

"В рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией в вооруженные силы Беларуси поступила первая партия управляемых ракет 9М120 "Атака". В перспективе вооружённые силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения, — указано в сообщении.

Напомним, что ранее представители Минобороны РФ и РБ успешно согласовали и подписали программу партнёрства. Обе стороны заинтересованы в выстраивании долгосрочных и доверительных отношений.