Иран объяснил, почему не доверяет Западу в работе по ядерной сделке

Несмотря на то что на словах и Штаты, и Запад в целом всегда декларировали свою приверженность соглашению по ядерной сделке, на деле они с лёгкостью его нарушали.

Иран не может доверять "партнёрам", которые забывают о своих обязательствах. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Тегеран, по его словам, напоминает: США ранее вышли из СВПД, естественно, не выполнив условия сделки. Иранская сторона ждёт возвращения Вашингтона в работу.

"Администрация бывшего президента Дональда Трампа однажды подтвердила, что Иран привержен СВПД, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило то же самое в пяти докладах. Они должны сначала решить эту проблему. Если вопрос заключается в недоверии, то на самом деле именно отсутствие доверия Ирана к Западу никогда должным образом не реализовывало СВПД", — уточнил министр, его цитирует INRA.