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Иран объяснил, почему не доверяет Западу в работе по ядерной сделке

Мир

Несмотря на то что на словах и Штаты, и Запад в целом всегда декларировали свою приверженность соглашению по ядерной сделке, на деле они с лёгкостью его нарушали.

Иран объяснил, почему не доверяет Западу в работе по ядерной сделке

Иран не может доверять "партнёрам", которые забывают о своих обязательствах. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Тегеран, по его словам, напоминает: США ранее вышли из СВПД, естественно, не выполнив условия сделки. Иранская сторона ждёт возвращения Вашингтона в работу.

"Администрация бывшего президента Дональда Трампа однажды подтвердила, что Иран привержен СВПД, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило то же самое в пяти докладах.

Они должны сначала решить эту проблему. Если вопрос заключается в недоверии, то на самом деле именно отсутствие доверия Ирана к Западу никогда должным образом не реализовывало СВПД", — уточнил министр, его цитирует INRA.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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