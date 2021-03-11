У украинского государства есть четкая репутация "кидалова" среди зарубежных инвесторов. Так заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Согласно его наблюдениям, в украинском ВВП иностранных инвестиций меньше двух процентов, потому что инвесторов практически "обирают до нитки" чиновники. "Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", — считает Саакашвили. Он напомнил, что инвестиции дают живые деньги и рабочие места для жителей страны.