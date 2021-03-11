Мерзнущие в феврале США отказались от помощи России

Россия предлагала помощь страдающим от экстремально низкой температуры Техасу, Оклахоме и Луизиане, однако США отклонили предложение, заявив, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются". Так заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.

Он сообщил РИА "Новости", что США предложили в ответ поделиться опытом строительства инфраструктуры, устойчивой к похолоданиям.

Трескучие морозы в Техасе, которые принесли с собой природные катаклизмы и огромный спад экономики США, потребовали 80-90 миллиардов на выплаты ущерба. Напомним, что в ряде штатов США объявили чрезвычайное положение.