Россия предлагала помощь страдающим от экстремально низкой температуры Техасу, Оклахоме и Луизиане, однако США отклонили предложение, заявив, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются". Так заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.
Он сообщил РИА "Новости", что США предложили в ответ поделиться опытом строительства инфраструктуры, устойчивой к похолоданиям.
Трескучие морозы в Техасе, которые принесли с собой природные катаклизмы и огромный спад экономики США, потребовали 80-90 миллиардов на выплаты ущерба. Напомним, что в ряде штатов США объявили чрезвычайное положение.
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