Заявивший о лжи Меган Маркл журналист был уволен после ее жалобы

Стали известны подробности увольнения телеведущего Пирса Моргана, который заявил о том, что не верит откровениям Меган Маркл, высказанным на шоу Опры Уинфри в США.

По данным обозревателя ITV Криса Шипа, Меган Маркл подала официальную жалобу руководству британского телеканала. Она сочла, что слова Пирса Моргана могут повлиять негативно на людей, думающих о суициде.

Ранее сообщалось, что на Моргана помимо Маркл посыпалось еще множество жалоб со стороны телезрителей. После беседы с руководством ITV он покинул телеканал.

Меган Маркл заявляла, что во время первой беременности испытывала давление со стороны ряда представителей британской короны. Они, в частности, опасались, что у ребенка будет "неправильный" цвет кожи. Маркл тогда преследовали мысли о суициде, но при дворе ей отказали в психологической помощи.