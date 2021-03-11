Стали известны подробности увольнения телеведущего Пирса Моргана, который заявил о том, что не верит откровениям Меган Маркл, высказанным на шоу Опры Уинфри в США.
По данным обозревателя ITV Криса Шипа, Меган Маркл подала официальную жалобу руководству британского телеканала. Она сочла, что слова Пирса Моргана могут повлиять негативно на людей, думающих о суициде.
Ранее сообщалось, что на Моргана помимо Маркл посыпалось еще множество жалоб со стороны телезрителей. После беседы с руководством ITV он покинул телеканал.
Меган Маркл заявляла, что во время первой беременности испытывала давление со стороны ряда представителей британской короны. Они, в частности, опасались, что у ребенка будет "неправильный" цвет кожи. Маркл тогда преследовали мысли о суициде, но при дворе ей отказали в психологической помощи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.