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Инвесторы "Мотор Сич" будут судиться с властями Украины из-за санкций

Мир

Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" подали иск в Верховный суд Украины. Они намерены добиться отмены введённых против них санкций.

Инвесторы "Мотор Сич" будут судиться с властями Украины из-за санкций

Украинское предприятие "Мотор Сич" — один из крупнейших и известнейших в мире производителей авиационных двигателей и газотурбинных установок. Помимо этого, предприятие производит широкий спектр продукции народного потребления. В 2016 году 56% акций "Мотор Сич" приобрели китайские инвесторы. Однако в 2017 году СБУ наложила на них арест. В Службе безопасности Украины решили, что китайцы собираются вывезти производство на свою территорию. А 29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против китайских инвесторов.

"Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает применённые украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Мотор Сич".

Любопытным образом совпало, что Зеленский ввёл санкции против китайцев, рискнувших вложить деньги в украинскую экономику, ровно через две недели после того, как это сделал Минторг США в отношении компании Skyrizon. Эксперты, следящие за развитием ситуации, считают, что американцы всеми силами пытаются не допустить, чтобы предприятие "Мотор Сич" перешло под контроль китайцев, "война" за него продолжается уже несколько лет.

Сумму ущерба, нанесённого действиями украинских властей, китайские бизнесмены оценивают в 3,6 миллиарда долларов. Они также намерены добиваться справедливости в международном арбитраже. Между тем на Украине всё чаще звучат высказывания о предстоящей национализации предприятия "Мотор Сич".

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Автор: Людмила Черткова
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