Главной тревогой для жителей США оказался Китай, а не Россия

Жители Соединенных Штатов Америки считают на данный момент главной угрозой их государству не Россию, а Китай — такие результаты дал опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

"Более трети американцев (37 процентов) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21 процентом в 2018 году… За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30 до 16 процентов", — гласит результат опроса по данным "Интерфакса".

У республиканцев на втором месте по степени опасности оказалась Северная Корея, далее следует Иран и уже потом Россия. Основной угрозой она осталась для тех, кто поддерживает Демократическую партию.

В Китае американцев пугает политическая система, а также нарушения прав человека, согласно документу.