На Украине сообщили о скором сборе "нормандской четверки"

Советники глав государств из «нормандской четверки» проведут встречу посредством видеоконференции в ближайшее время. Так утверждает сайт одного из лидеров - президента Украины Владимира Зеленского.

По этим данным, Германия, Россия, Украина и Франция вновь будут обсуждать урегулирование донбасского конфликта. В частности, Украина планирует обсудить "дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня".

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Донбасса три эшелона, в которые входят до 200 танков, что может говорить о крупномасштабном наступлении в скором времени на Донецкую и Луганскую непризнанные народные республики.