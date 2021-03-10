Советники глав государств из «нормандской четверки» проведут встречу посредством видеоконференции в ближайшее время. Так утверждает сайт одного из лидеров - президента Украины Владимира Зеленского.
По этим данным, Германия, Россия, Украина и Франция вновь будут обсуждать урегулирование донбасского конфликта. В частности, Украина планирует обсудить "дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня".
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Донбасса три эшелона, в которые входят до 200 танков, что может говорить о крупномасштабном наступлении в скором времени на Донецкую и Луганскую непризнанные народные республики.
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В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.