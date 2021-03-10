Дом Скрипаля в Солсбери после ремонта выставят на продажу

Печально известный дом Сергея Скрипаля в Солсбери будет выставлен на продажу после очистки и капитального ремонта. С момента "покушения" здание пустовало.
Тщательная уборка дома от следов вещества "Новичок", которым, предположительно, были отравлены 4 марта 2018 года бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заняла 13 тысяч часов. Помимо самого дома, были обработаны 13 близлежащих объектов. Дом выкупил Уилтширский совет, чтобы вернуть его в эксплуатацию по программе доступного жилья, за 260 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас в пустовавшем три года здании начались строительные работы. После капитального ремонта дом будет выставлен на продажу.
"После ремонта он будет предложен в качестве общей собственности местным жителям в соответствии с политикой Совета по доступному жилью с юридическим условием, что он должен использоваться в качестве жилой недвижимости, что он не может быть сдан в субаренду и что никто не может торговать его историей", — заявил представитель Уилтширского совета.
В ходе капитального ремонта в доме появится новая ванная комната, две спальни и гостиная. Дом Скрипаля также будет обставлен новой мебелью перед продажей, сообщает Mirror.
Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль покинул Великобританию и находится в Новой Зеландии. По данным СМИ, он и его дочь сменили имена.
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