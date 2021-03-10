В Индонезии Наполеон Бонапарт сел в тюрьму за взяточничество

Антикоррупционный суд Джакарты признал Наполеона Бонапарта виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 4,5 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт получил 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов в обмен на содействие возвращению в страну Джоко Тьяндры, разыскивавшегося властями Индонезии.

Несколькими часами ранее тот же суд приговорил коллегу высокопоставленного офицера полиции к 3,5 годам тюремного заключения. Бригадный генерал Прасетихо Утомо получил от того же Джоко Тьяндры 100 тысяч долларов США за то, чтобы стереть его имя из базы данных Интерпола.

Оба осуждённых офицера находились на службе в полиции в течение 30 лет. Наполеон Бонапарт не признал решение суда. Он заявил о "личном преследовании" и о намерении подать апелляцию, сообщает Jakarta Globe.

"Я скорее умру, чем позволю так оскорблять честь моей семьи. Я отклоняю вердикт и буду подавать апелляцию", — заявил непокорный Бонапарт.

Джоко Тьяндра разыскивался властями Индонезии по обвинению во взяточничестве. С 2009 года он находился в бегах. Арестовать его удалось лишь 30 июля 2020 года в Куала-Лумпуре. В декабре его также признали виновным в подделке документов.