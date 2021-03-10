Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян не будут удерживать от отдыха за рубежом, заявил Путин
Российского дипломата выдворили из Польши
Набиуллина считает биткоин инструментом для отмывания средств
В Ленинградском зоопарке северные олени почувствовали весну
Илон Маск подхлестывает своим примером новых инвесторов к покупке BTC
Попова рассказала, какой вакциной лучше прививаться от COVID-19
Врачи спасли годовалую девочку с застрявшим куском моркови в бронхах
Умер изобретатель портативного магнитофона и компакт-диска
Марсианская почва уничтожает все земные бактерии

В Индонезии Наполеон Бонапарт сел в тюрьму за взяточничество

Мир » Азия » Южная Азия

Антикоррупционный суд Джакарты признал Наполеона Бонапарта виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 4,5 годам тюремного заключения.

В Индонезии Наполеон Бонапарт сел в тюрьму за взяточничество

По версии обвинения, генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт получил 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов в обмен на содействие возвращению в страну Джоко Тьяндры, разыскивавшегося властями Индонезии.

Несколькими часами ранее тот же суд приговорил коллегу высокопоставленного офицера полиции к 3,5 годам тюремного заключения. Бригадный генерал Прасетихо Утомо получил от того же Джоко Тьяндры 100 тысяч долларов США за то, чтобы стереть его имя из базы данных Интерпола.

Оба осуждённых офицера находились на службе в полиции в течение 30 лет. Наполеон Бонапарт не признал решение суда. Он заявил о "личном преследовании" и о намерении подать апелляцию, сообщает Jakarta Globe.

"Я скорее умру, чем позволю так оскорблять честь моей семьи. Я отклоняю вердикт и буду подавать апелляцию", — заявил непокорный Бонапарт.

Джоко Тьяндра разыскивался властями Индонезии по обвинению во взяточничестве. С 2009 года он находился в бегах. Арестовать его удалось лишь 30 июля 2020 года в Куала-Лумпуре. В декабре его также признали виновным в подделке документов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Facebook анонсировал запуск облегчённой версии Instagram
Историк: наше общество до сих пор то ли красное, то ли белое
Критика пользователей заставила компанию ArtStation задуматься
Елена Пономарёва: пока в обществе есть запрос на величие в хорошем смысле, Россия будет развиваться
Россиян не будут удерживать от отдыха за рубежом, заявил Путин
Российского дипломата выдворили из Польши
Набиуллина считает биткоин инструментом для отмывания средств
В Ленинградском зоопарке северные олени почувствовали весну
Илон Маск подхлестывает своим примером новых инвесторов к покупке BTC
Попова рассказала, какой вакциной лучше прививаться от COVID-19
Популярное
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим

В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.

В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Стало известно, кто сможет досрочно получать пенсию
Кошелек
Стало известно, кто сможет досрочно получать пенсию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников