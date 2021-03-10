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Российского дипломата выдворили из Польши

Мир » Европа

Вследствие зеркальных действий Польша выслала российского дипломата. Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве", - сообщил Пшидач.

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Автор: Алексей Корнеев
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