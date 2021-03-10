Умер изобретатель портативного магнитофона и компакт-диска

В Нидерландах скончался инженер-изобретатель Лодевейк Фредерик Оттенс. В списке его изобретений — портативный кассетный магнитофон и компакт-диск.

Лу Оттенс — тот человек, благодаря которому поколение 40+ теперь шутит: "Кто кассету карандашом перематывал, тот спиннеры не покупает". Ещё будучи подростком, во время фашистской оккупации он собрал радиоприёмник, способный преодолевать искусственные помехи, чтобы слушать запрещённую оккупантами радиостанцию. В 1952 году, получив степень инженера, Оттенс пришёл работать в компанию Philips, где спустя восемь лет стал главой отдела новых разработок.

Одной из задач, поставленных его группе специалистов, стала разработка портативного кассетного магнитофона. Существовавшие на тот момент модели магнитофонов были катушечного типа, где плёнка заправлялась в катушку вручную, и назвать из переносными можно было разве что в смысле переноса устройства из магазина домой после покупки. Лу Оттенс буквально понял слово "карманный" в техническом задании и спустя год представил прототип, который помещался в кармане его пиджака. Исходя из размеров самого устройства, была разработана и компакт-кассета. Позже к числу изобретений голландского инженера добавился компакт-диск.

Лу Оттенс скончался у себя дома в провинции Северный Брабант, Нидерланды, в возрасте 94 лет, сообщает Dutch News.