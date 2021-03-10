Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марсианская почва уничтожает все земные бактерии
Министерство юстиции США обвиняет Джона Макафи в мошенничестве
Врач объяснила, как отличить авитаминоз от банального переохлаждения
Депутат Катасонов: для части населения страны нужно отменить НДФЛ
Диетолог Марина Макиша рассказала, кому нельзя пить чай
Средний кредитный лимит по картам подрос на 6,2%
Как правильно выбрать красную икру: советы эксперта
"Оренбург" разгромил "Торпедо", "Крылья" победили "Томь"
Биткойн подскочил до отметки 55 тыс. долларов

Умер изобретатель портативного магнитофона и компакт-диска

Мир

В Нидерландах скончался инженер-изобретатель Лодевейк Фредерик Оттенс. В списке его изобретений — портативный кассетный магнитофон и компакт-диск.

Умер изобретатель портативного магнитофона и компакт-диска

Лу Оттенс — тот человек, благодаря которому поколение 40+ теперь шутит: "Кто кассету карандашом перематывал, тот спиннеры не покупает". Ещё будучи подростком, во время фашистской оккупации он собрал радиоприёмник, способный преодолевать искусственные помехи, чтобы слушать запрещённую оккупантами радиостанцию. В 1952 году, получив степень инженера, Оттенс пришёл работать в компанию Philips, где спустя восемь лет стал главой отдела новых разработок.

Одной из задач, поставленных его группе специалистов, стала разработка портативного кассетного магнитофона. Существовавшие на тот момент модели магнитофонов были катушечного типа, где плёнка заправлялась в катушку вручную, и назвать из переносными можно было разве что в смысле переноса устройства из магазина домой после покупки. Лу Оттенс буквально понял слово "карманный" в техническом задании и спустя год представил прототип, который помещался в кармане его пиджака. Исходя из размеров самого устройства, была разработана и компакт-кассета. Позже к числу изобретений голландского инженера добавился компакт-диск.

Лу Оттенс скончался у себя дома в провинции Северный Брабант, Нидерланды, в возрасте 94 лет, сообщает Dutch News.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Марсианская почва уничтожает все земные бактерии
Россия для ЕС - не друг и не враг. У нее свои интересы
Министерство юстиции США обвиняет Джона Макафи в мошенничестве
Врач объяснила, как отличить авитаминоз от банального переохлаждения
Кому угрожает болезнь Альцгеймера
США покрывали нацистов ради создания атомной бомбы
Депутат Катасонов: для части населения страны нужно отменить НДФЛ
Диетолог Марина Макиша рассказала, кому нельзя пить чай
Сказка "Снежная королева" как зеркало человеческих психотипов
Средний кредитный лимит по картам подрос на 6,2%
Популярное
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим

В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.

В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Стало известно, кто сможет досрочно получать пенсию
Кошелек
Стало известно, кто сможет досрочно получать пенсию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников