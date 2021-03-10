Конгрессмен из США увидел в итоговой версии F-35 "крысиную нору"

Недовольство представителей ВС США новым самолётом F-35 Lightning II "дошло" и до Конгресса. Изучив вопрос, один из конгрессменов не пожалел нелестных слов.

Как передаёт Washington Post, с журналистами которого побеседовал председатель комитета Палаты представителей США по делам Вооружённых сил Адам Смит, новый самолёт так и не удалось "вылечить" от множества проблем. Задуманный как "платформа", то есть дорабатываемый под разные задачи, F-35 в итоге оказался слишком ненадёжным и дорогим.

"Я хочу прекратить бросать деньги в эту крысиную нору. F-35 не очень хорошо работает, а его обслуживание обходится чересчур дорого. К тому же армия США практически стала зависима от него", — рассказал Смит.

Напомним, что ранее в Forbes вышла заметка, в которой самолёт критиковали и военные. По их мнению, из-за постоянных изменений конструкции самолёта не удалось достичь нужного уровня надёжности, а затраты оказались слишком большими. По факту замена F-16 на F-35 будет неполной — у казны не хватит денег на столько же F-35.