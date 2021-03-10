"Полная чушь": Киев ответил на обвинения по "огромным партиям оружия"

В ответ на поступившие из КГБ Белоруссии заявления о том, что именно с украинской территории в РБ попадают "огромные партии оружия", Киев подчеркнул: подобную "чушь" он слышит регулярно.

Напомним, что ранее данные по незаконным поставкам оружия (причём "огромными партиями") в РБ привёл глава КГБ страны Иван Тертель. Также Тертель отметил, что будут приняты определённые меры.

Подобные слова Киев расстроили: прокомментировать их решил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии с Украины", — отметил он через Twitter.

Николенко попросил украинские власти перестать запугивать народ некими "внешними врагами", которые остаются лишь выдумкой, и не обставлять всё так, словно Минск — враг Киева.