Флот на Аляске и ледоколы в аренду: как Штаты будут бороться за Арктику

Свежие данные о том, как Вашингтон планирует "включаться" в борьбу за освоение Арктики, привели эксперты National Interest. По их данным, Штаты начнут со "специальной дипломатии", а закончат флотом на Аляске.

Эксперты National Interest уточняют, что в "гонке за Арктику" участвуют также Россия и Китай. США, у которых пока нет своего полноценного арктического флота, угнаться за ними сложно. Но флот планируют создать — а до этого момента важно использовать имеющиеся шансы и возможности.

"Географические особенности и мультилатеральные структуры управления создают определенные возможности для Америки и её союзников, однако использование существующих возможностей потребует проведения специальной дипломатии, а также постоянного присутствия в этом регионе", — указано в материале.

Также уточняется, что на текущий момент Штаты получили сразу два ледокола — их удалось взять в аренду. Из "своего" США готовы отправлять в экспедиции тяжёлый ледокол Polar Star и средний ледокол Healy. В идеале флот Штатов планируют размещать на Аляске.