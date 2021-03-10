Украину "завалили" жалобами в ЕСПЧ: "помогли" Донбасс и Крым

Удивительного результата удалось достичь жителям Донбасса и Крыма: суммарно они написали и подали против Украины примерно 8 тысяч жалоб в ЕСПЧ.

"Рекорд" прокомментировал замминистра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Чиновник сообщил, что на текущий момент в ЕСПЧ уже накопилось около 10,5 тысяч заявлений, в которых люди выражают своё негодование по поводу действий Киева.

"Сейчас против Украины ЕСПЧ имеет 10,5 тысячи заявлений. Это со всей страны. Из них восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч семь тысяч поданы с Донбасса. И из них шесть тысяч — жалобы исключительно против Украины", — уточнил Лищина для интернет-издания "Буквы".

При этом Лищина добавил: не исключено, что некие силы подтолкнули жителей ДНР и ЛНР к массовой подаче заявлений. Интересно, что из всех жалоб Минюст Украины точно знает содержание лишь двух: одна касается проблем с выплатой пенсий, а вторая — разрушенного военными Украины жилья.