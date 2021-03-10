От греха подальше: помощники Байдена не дали ему общаться с прессой

Продолжаются конфузы Джо Байдена в деле общения со СМИ: если ранее президент США не смог вспомнить название Пентагона, то теперь ему и вовсе запретили говорить с журналистами.

По данным Fox News, помощники Байдена решили пойти по пути ограничений и просто-напросто не дали Байдену самому отвечать на вопросы представителей СМИ.

Свежий пример: Байден решил зайти с визитом в один из вашингтонских магазинов. После осмотра торгового зала президент "попал под огонь" прессы: журналисты решили, что пора задать пару вопросов. Однако помощники Байдена не дали президенту сказать ни единого слова.

Уточняется также, что Байден является лидером США уже 48 дней, но до сих пор не посетил ни единой пресс-конференции, обновив рекорд на дистанции почти в 100 лет. По данным Fox News, в конце марта пресс-конференция всё-таки будет.