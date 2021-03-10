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Дошёл до суда: президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба

Мир

Не успел премьер-министр Армении Никол Пашинян уверенно заявить, что глава Генштаба Оник Гаспарян уволен благодаря "силе закона", как в дело вмешался президент. Армен Саркисян всё-таки оспорил документ об увольнении Гаспаряна в КС страны.

Дошёл до суда: президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба

Напомним о "предыдущей серии": пресс-служба Пашиняна распространила данные, согласно которым президент страны не оспорил через Конституционный суд документ об увольнении главы Генштаба. Этот факт позволил Пашиняну заявить об увольнении Гаспаряна "силой закона".

Однако 10 марта стало известно, что Саркисян всё-таки обратился в КС, в связи с чем увольнение как минимум "заморожено".

"Президент республики обратился в КС для определения соответствия Конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего", — уточняют в пресс-службе президента Армении.

Глава страны надеется, что в КС решат вопрос "в кратчайшие сроки", что позволит оперативно разрешить армянский политический кризис. 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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