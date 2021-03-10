Эксперты предупредили Киев об угрозе национальному достоянию

Новая проблема для украинских властей: в стране может произойти масштабная деградация почвы. Данные об этом приводит Институт географии НАН Украины, публикует их "Урядовый курьер".

Как пишут эксперты Института, в стране, для которой почва считается "главным национальным достоянием", к ней относятся весьма халатно. Так, "эксплуататоры" постоянно занимаются посевами культур, которые несут им выгоду, но при этом чрезмерно истощают ресурсы почвы. К таковым относятся, например, кукуруза и рапс.

Проблемы затронули не только почву, но и грунтовые воды, что негативно скажется на качестве воды в водоёмах, а также на флоре и фауне страны. Более того — по сути, украинские почвы "захватили" три крупных агрохолдинга, суммарно занимающие около трети "национального достояния".

При этом законы, которые помогли бы спасти почву, откровенно "дырявые", а большой уровень коррупции мешает чиновникам "разглядеть" проблему.