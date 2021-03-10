"Силой закона": Пашинян уверен, что главу Генштаба Армении уволили

В связи с тем, что указ об увольнении главы Генштаба Армении Оника Гаспаряна не был обжалован через Конституционный суд страны, он покидает занимаемую должность "силой закона". Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Напомним, что Пашинян успел дважды направить президенту Армении Армену Саркисяну ходатайство о том, что главу Генштаба надо уволить за попытку устроить госпереворот.

На текущий момент, по мнению Пашиняна, президент не подписал указ, но и не оспорил его через КС страны, то есть, согласно закону, Гаспарян освобождён от занимаемой должности.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", — заявил Пашинян, слова премьера приводит его пресс-служба.

Интересно, что в аппарате президента при этом отметили: неких "крайних сроков", в течение которых Саркисян обязан обратиться в КС, нет вообще.