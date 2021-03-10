В КГБ РБ объяснили, откуда в страну ввезли "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель. Он подчеркнул, что оружие предназначалось для атак на государственные ведомства и отдельных лиц.

"Мы видим, что с территории Украины большие партии — огромные партии оружия — на нашу территорию доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации", — рассказал Тертель, общаясь с корреспондентами государственного телевидения Белоруссии.

Тертель отметил, что соответствующие меры уже принимаются, при этом ведомство обладает достоверной информацией касательно лиц, которые в целях дестабилизации обстановки в стране работают "со спецслужбами иностранных государств".

"Со второго полугодия 2020 года мы фиксируем резкую активизацию террористической угрозы в отношении нашего государства", — резюмировал Тертель.