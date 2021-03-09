В Белоруссии сообщили о находке массы снаряжения для диверсантов

В Комитете госбезопасности Белоруссии заявили о нахождении в стране тайников с большим количеством оружия, включая средства для дистанционного подрыва различных объектов.

По словам главы ведомства Ивана Тертеля, все это явно предназначалось для серьезной профессиональной вооруженной группы. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о пресечении деятельности организованной группы людей, собиравшейся дестабилизировать ситуацию в стране.

Пока что разгласить имена и фамилии Тертель, по его словам, не может в интересах следствия.

До этого Лукашенко отметил беспрецентное давление Запада на страну, в первую очередь направленное на устранение его с поста президента.