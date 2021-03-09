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Нападение овчарки Байдена на человека объяснили акклиматизацией

Мир

Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки приходится "отдуваться" не только за нового босса Джо Байдена, но теперь и за его собак. Она объяснила акклиматизацией укус овчаркой по имени Мейджор некого человека прямо в резиденции американского лидера.

По ее словам, животные привыкают к новой среде. Травма, нанесенная мужчине, оценивается Псаки как "незначительная", пострадавшему помогли на месте медики Белого дома. Пресс-секретарь подчеркнула, что Мейджора не будут усыплять — он "член семьи", а пока собаки поживут у друзей в Делавере, передает РИА "Новости".

Последнее планировали изначально на время поездок супруги Байдена, уверяет Псаки.

Ранее CNN сообщили, что собак перевозят в Делавер из-за проблем с их поведением.

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Автор: Михаил Закурдаев
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