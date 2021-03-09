Британский телеведущий уволился после критики Меган Маркл

Ведущий телепрограммы Good Morning Britain на канале ITV Пирс Морган уволился после того, как обвинил в неуважении к королевской семье принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Морган заявил, что их обвинения по отношении к британской короне бездоказательны, при этом использована расистская пропаганда, а также в целом в неуважении к семье. Понравилось это далеко не всем зрителям: медиарегулятор Ofcom отметил более 40 тысяч жалоб на программу. В итоге после обсуждения эпизода с руководством Морган покинул программу, передает РИА "Новости".

Скандальное интервью было дано на американском ток-шоу Опры Уинфри. Было заявлено, в частности, что кто-то из родственников принца Гарри опасался за цвет кожи ребенка, а когда Меган испытывала мысли о самоубийстве, ей отказали в психологической помощи.

Сообщается, что в Букингемском дворце шокированы такими откровениями и готовят ответ.