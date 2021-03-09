Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой
Инвестировать или нет в криптовалюту?
Украинские военные заминировали подступы к пункту пропуска "Гнутово"
Гаджеты замедляют развитие речи ребёнка
Курсант МВД покончил с собой во время учебных стрельб
Спасатели помогли заблудившемуся в лесу в Ленобласти фотографу
В Подмосковье хотят ввести рассрочку по оплате ЖКУ
Двое подростков погибли в гараже в Волгограде
Эксперты финансового рынка считают инвестиции в BTC очень рискованными

Британский телеведущий уволился после критики Меган Маркл

Мир

Ведущий телепрограммы Good Morning Britain на канале ITV Пирс Морган уволился после того, как обвинил в неуважении к королевской семье принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Британский телеведущий уволился после критики Меган Маркл

Морган заявил, что их обвинения по отношении к британской короне бездоказательны, при этом использована расистская пропаганда, а также в целом в неуважении к семье. Понравилось это далеко не всем зрителям: медиарегулятор Ofcom отметил более 40 тысяч жалоб на программу. В итоге после обсуждения эпизода с руководством Морган покинул программу, передает РИА "Новости".

Скандальное интервью было дано на американском ток-шоу Опры Уинфри. Было заявлено, в частности, что кто-то из родственников принца Гарри опасался за цвет кожи ребенка, а когда Меган испытывала мысли о самоубийстве, ей отказали в психологической помощи.

Сообщается, что в Букингемском дворце шокированы такими откровениями и готовят ответ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой
Инвестировать или нет в криптовалюту?
Украинские военные заминировали подступы к пункту пропуска "Гнутово"
Гаджеты замедляют развитие речи ребёнка
Курсант МВД покончил с собой во время учебных стрельб
Спасатели помогли заблудившемуся в лесу в Ленобласти фотографу
В Подмосковье хотят ввести рассрочку по оплате ЖКУ
Двое подростков погибли в гараже в Волгограде
Эксперты финансового рынка считают инвестиции в BTC очень рискованными
Мужчина и женщина выпали из окна четвёртого этажа в Челябинске
Популярное
Красота
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой

Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.

Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Евросоюз
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Кристина Важенина Сжечь весь хлам на Масленицу Кристина Важенина Любовь Степушова Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Боевая многоножка" Вячеслав Шпаковский
Военные новости
Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
Мир. Новости мира
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников