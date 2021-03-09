Глава Евросовета уверен в лидерстве ЕС в борьбе с COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал ЕС лидером в проявлении солидарности с менее благополучными странами в борьбе с COVID-19.

"Я поражаюсь, когда слышу, что Европу обвиняют в недостаточной солидарности… С самого начала Европа активно выступала за международные усилия и поддерживала принцип, согласно которому вакцины должны быть доступны во всем мире", — сказно в обращении Мишеля.