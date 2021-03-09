Сети британских супермаркетов заявили о нехватке корма для домашних животных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили сообщили такие сети, как Sainsbury`s, Tesco и Morrisons.
По оценке экспертов, ситуацию с высоким спросом на домашних животных спровоцировало введение в стране карантина. С ростом количества владельцев питомцев вырос спрос и на различные виды кормов для животных.
Представители сетей супермаркетов прогнозируют, что недостаток корма может наблюдаться в течение нескольких месяцев.
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