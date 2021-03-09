В СБУ допросили Медведчука

Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука допросила Служба безопасности Украины, предположительно, по делу о госизмене. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Медведчука допросили 9 марта следователи СБ в одном из уголовных производств. О каком именно производстве идёт речь, источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего представителя РФ по Украине Владислава Суркова", — сказано в сообщении.