На Украине призвали сделать английский вторым обязательным языком

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал сделать английский вторым обязательным языком в стране. Причиной такой инициативы стал вопрос "выживания" украинцев в русскоязычном мире.

"Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и в НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам", — заявил Данилов.