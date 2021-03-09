Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал сделать английский вторым обязательным языком в стране. Причиной такой инициативы стал вопрос "выживания" украинцев в русскоязычном мире.
"Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и в НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам", — заявил Данилов.
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