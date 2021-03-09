В СВР объяснили, почему Вашингтон недоволен "Грузинской мечтой"

Говоря о партии "Грузинская мечта", можно сделать простой вывод: её руководители больше не хотят "безропотно выполнять" требования США. Такой "манёвр" ожидаемо привёл к недовольству Вашингтона.

По мнению директора СВР Сергея Нарышкина, которое представлено на сайте svr. gov. ru, в Вашингтоне привыкли к следующей схеме: для Тбилиси просто-напросто "диктовали" список требований и действий властей.

"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", — рассказал Нарышкин.

Итог на текущий момент: Белый дом ясно дал понять грузинским властям, что "кнуты и пряники" будут выбраны в зависимости от того, насколько точно Тбилиси проследует "указанным курсом".

"Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покрови­тельством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности прово­дить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны", — резюмировал глава СВР.