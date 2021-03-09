Говоря о партии "Грузинская мечта", можно сделать простой вывод: её руководители больше не хотят "безропотно выполнять" требования США. Такой "манёвр" ожидаемо привёл к недовольству Вашингтона.
По мнению директора СВР Сергея Нарышкина, которое представлено на сайте svr. gov. ru, в Вашингтоне привыкли к следующей схеме: для Тбилиси просто-напросто "диктовали" список требований и действий властей.
"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований.
В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", — рассказал Нарышкин.
Итог на текущий момент: Белый дом ясно дал понять грузинским властям, что "кнуты и пряники" будут выбраны в зависимости от того, насколько точно Тбилиси проследует "указанным курсом".
"Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны", — резюмировал глава СВР.
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