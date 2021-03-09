В Польше для выявления носителей коронавирусной инфекции планируют задействовать служебных собак.
"Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах", — сообщает польский телеканал.
Животных начнут обучать с помощью биоматериалов взятых у больных, здоровых, привитых и выздоровевших от COVID-19 людей.
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