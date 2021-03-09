Депутат Госдумы России Руслан Бальбек считает, что под предлогом защиты украинского языка президент Украины Владимир Зеленский "прессингует русский язык и литературу". Об этом он сообщил РИА "Новости".
"Под предлогом защиты украинского языка Зеленский занимается тем, что прессингует русский язык и литературу. Зачем это делается — понятно: исключительно для прогиба перед националистически настроенными партиями и группировками. Тем самым он хочет показать, что для него Украина "понад усе", а всех остальных, по идее, в стране и не существует.
Таким образом Зеленский ещё раз продемонстрировал, что он не президент, а всего лишь слуга, причём не народа, а очень малой его части", — уверен Бальбек.
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