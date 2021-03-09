Новый законопроект "спасёт" Украину от российских фильмов и сериалов

Очередной законопроект, призванный "спасти" жителей Украины от российского влияния через голубые экраны, рассматривается в Раде. Названный без лишних сложностей "О медиа", документ поможет бороться с "нарративами".

Данные о проекте привёл один из его авторов, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Политик подчеркнул, что важно создать "более прочную" защиту в информационном пространстве, поскольку там активно идёт российская экспансия.

"Если мы говорим о деталях, то речь идёт исключительно о России… И это влияние не только информационное, это влияние также и культурное, потому что должны понимать: то, что использует Россия, это не только новости, это также те нарративы, которые идут через сериалы, художественные фильмы", — уточнил Потураев в ходе одного из форумов, проводимых в Киеве.