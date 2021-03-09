Попытки провести обмен пленными между ДНР и Украиной постоянно натыкаются на "стену", выстроенную киевскими властями. Украина уже несколько лет "морозит" процесс обмена и не предоставляет нужной информации по ним.
О ситуации рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она подчеркнула, что ранее обмен пленными был зафиксирован лишь в 2019 году, и с тех пор Киев "тянул кота за хвост".
"Киев просто не заинтересован, на мой взгляд, делать вообще какие-либо подвижки в данной сфере.
У нас уже сложилась определённая традиция: на новый год делать большой рождественский обмен. Но Украина весь 2020 год, извините, протянула кота за хвост и ни в какую не хотела договариваться о предстоящем обмене.
Ситуация в 2021 году, к сожалению, не поменялась", — уточнила Морозова в эфире канала "Россия-24".
Напомним, что Украина постепенно наращивает интенсивность обстрелов территорий ДНР. Уточняется, что зафиксировано использование систем "Град".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.