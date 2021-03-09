"Кота за хвост": в ДНР раскритиковали Киев за срыв обмена пленными

Попытки провести обмен пленными между ДНР и Украиной постоянно натыкаются на "стену", выстроенную киевскими властями. Украина уже несколько лет "морозит" процесс обмена и не предоставляет нужной информации по ним.

О ситуации рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она подчеркнула, что ранее обмен пленными был зафиксирован лишь в 2019 году, и с тех пор Киев "тянул кота за хвост".

"Киев просто не заинтересован, на мой взгляд, делать вообще какие-либо подвижки в данной сфере. У нас уже сложилась определённая традиция: на новый год делать большой рождественский обмен. Но Украина весь 2020 год, извините, протянула кота за хвост и ни в какую не хотела договариваться о предстоящем обмене. Ситуация в 2021 году, к сожалению, не поменялась", — уточнила Морозова в эфире канала "Россия-24".

Напомним, что Украина постепенно наращивает интенсивность обстрелов территорий ДНР. Уточняется, что зафиксировано использование систем "Град".