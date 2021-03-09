Песков опроверг обвинения России в дезинформации о британской вакцине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампании против любой из вакцин от коронавируса.

Об этом он сообщил, комментируя материал газеты Times, о том, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса.

"Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого. И Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин. Наоборот, между прочим, это Российская Федерация сейчас вовлечена в сотрудничество с другими компаниями, производящими вакцину, с тем, чтобы сделать более эффективный препарат, поэтому все эти заявления абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. Мы очень сожалеем в связи с тем, что кто-то воспринимает такие заявления всерьёз", — сообщил Песков.