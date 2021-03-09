Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что производство "Спутник V" в нескольких странах поможет оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин.

"Что касается налаживания производства в Италии, то я рекомендую вам обратиться в РФПИ, они этим занимаются в целом. Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки. Во многом это поможет весьма оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин "Спутник V". А то, что это одна из самых популярных и самых, наверное, доверяемых вакцин в мире, сейчас уже ни у кого сомнений быть не может", — уверен Песков.