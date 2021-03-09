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Зеленский рассказал про украинский язык, раскол и "хайп"

Мир

Позицию властей Украины касательно языкового вопроса решил объяснить президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, тема не актуальна, поскольку "всё записано в конституции".

Зеленский рассказал про украинский язык, раскол и "хайп"

Зеленский отметил: в конституции страны чёрным по белому написано, что государственным языком остаётся украинский. Всё попытки как-то "хайпануть" на данном вопросе можно расценивать лишь как желание расколоть украинское общество.

"Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих.

Направлены все эти последствия на раскол в обществе… поэтому я считаю, что вопрос языка неактуален, считаю, что украинский язык полностью защищён", — заявил Зеленский в рамках общения с журналистами на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Украина, отметил президент, вместе с тем постарается сохранить либеральный курс: в стране "должно быть комфортно всем", в том числе и в плане используемого языка.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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