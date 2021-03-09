"Демонстраций будет больше": шведам надоели "ковидные" ограничения

Жители Швеции продолжают выказывать недовольство "антиковидными" ограничениями властей. В качестве наиболее "наглядного" для властей инструмента шведы выбрали митинги и демонстрации.

Как передаёт SVT Nyheter, Филипп Шёстрём, один из организаторов недавней протестной акции в Стокгольме заявил: в скором будущем столицу ждут новые "мероприятия". Демонстрации 5 и 6 марта — только начало.

"Демонстраций будет больше. Мы уже начали планирование того, что делать дальше, на это потребуется какое-то время", — уточнил он.

Напомним, что ранее Шёстрём так и не получил от властей разрешения на митинг, но всё-таки провёл его, за что, по идее, должен выплатить властям примерно 2 тысячи евро (около 20 тысяч шведских крон).

Мероприятие 5 марта, уточняют в SVT Nyheter, собрало около 600 человек. Все протесты "соединены" темой недовольства населения ограничительными мерами властей.