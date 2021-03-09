О том, как в ЕС будут работать с "режимом Лукашенко", рассказал посол Польши Анджей Садось. По его мнению, очередные санкции — неизбежность для Минска, эта практика сохранится и в дальнейшем.
Данные передаёт Polskie Radio: Садось уверен, что сейчас в Белоруссии сложилась неприемлемая ситуация, и в рамках ЕС уже принимаются меры помощи стране.
"Ситуация не может оставаться такой, как сейчас. Евросоюз будет продолжать санкционное давление на режим Лукашенко. Это неизбежно.
С другой стороны, я напомню, что нами принята программа экономической поддержки оппозиции, но стоило бы принять и новый план поддержки демократической Белоруссии в иных сферах, чтобы приблизить её к победе", — уточнил ситуацию Садось, выступая на онлайн-конференции.
Напомним, что ранее громкое заявление по поводу Лукашенко позволил себе госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что белорусский президент является "последним диктатором Европы".
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