Появилось видео суперзалпа "Калибрами" из Черного моря

Опубликован видеоролик испытаний сторожевого корабля Черноморского флота "Адмирал Григорович" в акватории Черного моря. Корабль выполнил первую стрельбу крылатыми ракетами "Калибр". Маневр имел место в рамках военных учений.
На время испытаний судоходство на морском полигоне было приостановлено.
Фрегат "Адмирал Григорович" эксплуатируется с марта 2016 года. Скорость у кораблей этой серии, по информации "Известий, составляет 30 узлов, водоизмещение — около 4 тыс. т., автономность плавания — 30 суток.
Как ранее писала "Правда.Ру", "Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
Подробнее о фрегате читайте в материале издания.
Источник фото: mil. ru
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