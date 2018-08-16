Германию убедили, что Крым принадлежит России

Накануне австро-германо-швейцарский телеканал 3sat показал своим зрителям документальный фильм "Сибирь повсюду" немецкого режиссера Дэйва Д. Ляйнса.
Картина призвана опровергнуть заблуждения европейцов в том, что Сибирь — это только — холод, одиночество и "враждебность к жизни", а также объяснить - ради чего люди живут там. Об этом рассказывает "Рамблер".
Однако интереснее другое. Фильм заодно опровергает и еще одно заблуждение европейцев — в том, что Крым не является территорией России. В самом начале картины демонстрируется карта, на которой полуостров окрашен в тот же желтый цвет, что и другие части РФ.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Крыму с 14 августа перестали обслуживать карты Visa и MasterCard. Решение стало следствием введенных в 2014 году санкций в отношении российских банков. Такое объяснение дали в Генбанке, который занимался этими картами до последнего времени. На данный момент Генбанк полностью перешел на карты "Мир".
Источник фото: Fotodom.ru
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